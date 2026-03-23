El crecimiento salarial negociado será del 2,3 % en 2026, según el BCE

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Fráncfort (Alemania), 23 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) calcula que el crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será del 2,3 % en 2026, según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta finales de febrero de este año, cifra algo por debajo del 2,4 % observado el mes anterior.

El BCE informó este lunes de que el crecimiento salarial negociado será en el primer trimestre de este año del 1,9 %, en el segundo del 2,1 %, en el tercero del 2,5 % y en el cuarto del 2,6 %.

«Esta subida a lo largo del año refleja efectos estadísticos relacionados con el tratamiento de pagos únicos anteriores más que nuevas presiones salariales», dijo el BCE.

Pero este efecto desaparecerá a lo largo del año, prevé la entidad monetaria, que tiene muy en cuenta el crecimiento salarial al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación.

El BCE prevé en sus últimas proyecciones macroeconómicas de marzo un crecimiento salarial del 3,4 % en 2026.

«El crecimiento salarial se moderará los próximos años, aunque a un ritmo más lento que el previsto en las proyecciones anteriores debido a algunos efectos de compensación por inflación relacionados con el impacto del precio de la energía», dijo el BCE en las proyecciones, publicadas el pasado jueves. EFE

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