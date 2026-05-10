El crucero afectado por hantavirus llega a islas Canarias para la evacuación de sus viajeros

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El crucero Hondius llegó este domingo de madrugada escoltado por un barco de la Guardia Civil a las inmediaciones del puerto de Granadilla, en el sur de la isla española de Tenerife, constataron periodistas de la AFP.

Se espera que la embarcación, donde el brote ya causó la muerte de tres personas y que ha mantenido en alerta a las autoridades sanitarias, fondee en las próximas horas en el puerto para evacuar a los pasajeros y parte de la tripulación —sin constancia de nuevos casos— antes de continuar hacia su base en los Países Bajos.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

La ministra española de Salud, Mónica García, anunció el sábado por la noche en el puerto que «todo el mecanismo (está) en marcha para la llegada del buque (…) con todas las garantías de salud pública».

García dijo que la prueba realizada a una ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante resultó negativa para hantavirus. «Conforme al protocolo establecido, se realizará una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas», explicó.

Por su parte, el operador Oceanwide Expeditions dijo en un comunicado que todos los pasajeros a bordo del crucero y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar «hacia las 08H00, hora local» del domingo (07H00 GMT).

«Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos» en el aeropuerto de Tenerife Sur, a un cuarto de hora del puerto, precisó la empresa.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó con la ministra española el sábado a Tenerife, al puerto industrial de Granadilla de Abona, para ayudar a supervisar el desembarco del crucero, informó la agencia en un comunicado.

«España está preparada y lista», subrayó el jefe de la OMS ante periodistas a su llegada.

«Vinimos directamente aquí para revisar los preparativos en el puerto. Por supuesto, mañana haremos todo lo posible para que la operación sea un éxito», agregó.

En una comunicación anterior, Ghebreyesus fue enfático: «Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo».

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero «es grave».

«Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo», señaló.

– Expectativa en el puerto –

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto.

Aunque la prensa local se hace eco de la «máxima expectativa mundial con la llegada del crucero a Granadilla», a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas, mercadillos ambulantes y comidas en las terrazas del paseo.

Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero «un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional».

– Un operativo «inédito» –

El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

«La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula», aseguró el viernes Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego.

El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, confirmó por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros serían examinados primero a bordo del crucero.

Luego el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña, y en autobuses «aislados de la población» local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para ser repatriados en avión a sus países de origen.

El ministro del Interior precisó que los primeros en desembarcar serán los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Para los pasajeros de países «que no forman parte de la UE y no disponen de medios aéreos para garantizar la repatriación de sus ciudadanos», las autoridades españolas «están preparando un plan» en coordinación con los Países Bajos, el armador y la aseguradora del buque, precisó Grande Marlaska en una rueda de prensa.

El mecanismo diseñado «impide cualquier contacto con la población civil», recalcó el ministro.

En tanto, el sistema público de salud de Reino Unido, el NHS, anunció que una veintena de británicos que están en el crucero serán puestos en cuarentena en un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra.

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