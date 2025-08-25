The Swiss voice in the world since 1935

El crucero averiado en el mar de Italia con 8.500 personas a bordo reanuda su ruta

Roma, 25 ago (EFE).- El crucero de la compañía MSC que quedó detenido este lunes frente a las costas de la isla italiana de Ponza (sur) con 8.585 personas a bordo ha retomado su navegación hacia Nápoles (sur), después de que un equipo técnico lograse reactivar parcialmente el sistema de propulsión.

La nave ‘MSC World Europa’, con bandera maltesa, se encontraba a unas ocho millas al suroeste de Ponza cuando, a las 7:25 hora local (5:25 GMT), el capitán reportó un «problema de naturaleza eléctrica» en los motores del crucero al Centro de Coordinación de Auxilio Marino, según informó la Guardia Costera.

El barco cubría la ruta entre Génova (norte) y Nápoles (sur), con 6.496 pasajeros y 2.089 miembros de la tripulación a bordo.

En un primer momento, las autoridades contemplaron la posibilidad de remolcar el crucero hasta el puerto napolitano, pero el equipo técnico desplazado a bordo logró reactivar parcialmente el sistema de propulsión, lo que permitió a la nave avanzar lentamente pero de forma autónoma hacia su destino.

La Guardia Costera escolta al crucero con varias patrulleras y mantiene contacto constante con el comandante, mientras dos remolcadores permanecen en la zona como medida de precaución, según los medios locales.

La situación a bordo es «tranquila» y está «bajo control», las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son «favorables» y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando «garantizados» por los generadores de la nave, afirmaron los guardacostas. EFE

