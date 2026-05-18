El crucero Hondius volverá a navegar a partir del 13 de junio

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Róterdam (Países Bajos), 18 may (EFE).- El crucero neerlandés MV Hondius, que registró un brote de hantavirus, volverá a navegar a partir del próximo 13 de junio, una vez haya finalizado un completo proceso de limpieza y desinfección que comenzará este martes.

La empresa propietaria del crucero, Oceanwide Expeditions, anunció que «todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado».

Ese mismo día tendrá lugar un crucero que saldrá desde Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, en el océano Ártico.

Previamente, indicó la misma empresa, habrá dos cancelaciones de viajes para permitir la finalización del «proceso de limpieza exhaustiva», coordinado por una empresa especializada y supervisado por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer crucero cancelado estaba previsto entre el 29 de mayo al 5 de junio y el segundo iba a tener lugar entre el 5 y el 13 de junio. La empresa ha informado a todos los pasajeros afectados.

El Hondius atracó este lunes en el Puerto de Róterdam, donde desembarcó la tripulación, que en su mayoría hará cuarentena en unas unidades móviles instaladas en el embarcadero, antes de que comiencen este martes las tareas de desinfección y limpieza del barco.

El barco, que ha estado navegando bajo bandera neerlandesa, regresó hoy a Países Bajos para ser sometido a la desinfección exigida por las autoridades sanitarias ante el brote de hantavirus declarado a bordo, después de zarpar de Argentina el 1 de abril para una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur, y que causó tres muertos.

La embarcación apareció por el horizonte del Mar del Norte a las 10.00 hora neerlandesa (08.00 GMT), momento en la Autoridad Portuaria de Róterdam anunció por altavoz que el Hondius entraba oficialmente al embarcadero, una semana después de partir de Tenerife, donde desembarcaron todos los pasajeros y parte de la tripulación.

En el barco quedaban 27 personas: 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios enviados por Países Bajos para acompañarlos desde Tenerife, y que han hecho el viaje sometidos a estrictas medidas de sanitarias para no entrar en contacto con la tripulación que llevaba ya semanas a bordo.

Todos han llegado asintomáticos a Países Bajos, aunque se les tomarán muestras para descartar contagios. EFE

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