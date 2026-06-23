El crudo brent baja 1,05 %, hasta 77,08 dólares, ante perspectiva de aumento de oferta

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Londres, 23 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes un 1,05 %, hasta los 77,08 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante la perspectiva optimista del mercado de un aumento de la oferta de crudo tras la desescalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente 0,82 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 77,90 dólares.

El brent siguió la semana a la baja y se acerca paulatinamente a los niveles de precios previos al conflicto en Oriente Medio, puesto que los inversores prevén un aumento del suministro de crudo a nivel global tras la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní.

Este martes, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, aseguró que el estrecho de Ormuz estaba «totalmente abierto» para el comercio y que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para hacer uso de la vía marítima.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que iba a poner en marcha su plan de evacuación para 11.000 marineros varados en este citado paso tras haber obtenido las garantías necesarias de seguridad, y como parte de una «operación a gran escala» en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y el resto de países del golfo Pérsico.

En el marco de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, tras la firma de un memorando provisional de entendimiento y por los «avances» en un acuerdo definitivo entre las partes, la Administración estadounidense anunció este lunes que autorizaría la venta de crudo iraní hasta el próximo 21 de agosto.

El gerente de investigación de mercado y estrategia en FXEM Abdelaziz Albogdady comentó hoy en un análisis remitido a EFE que, si bien el crudo está en sus niveles más bajos en meses, los mercados siguen muy pendientes de la implementación del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

«Un progreso continuo podría mantener la presión a la baja sobre los precios, mientras que cualquier retroceso podría desencadenar una nueva volatilidad», agregó. EFE

rb/fpa