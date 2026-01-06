El crudo Brent baja levemente tras haber comenzado el día al alza

1 minuto

Londres, 6 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo comenzó el día al alza pero el rumbo se torció a media tarde, entre dudas por el futuro inmediato de Venezuela, el país del mundo con mayores reservas probadas de petróleo.

A las 17.15 hora local en Londres, el barril de Brent caía un 0,26 % con respecto al cierre de la jornada previa: perdía 16 centavos de dólares y cotizaba a 61,60 el barril.

En la jornada del lunes, cerró a 61,76 dólares.

El crudo experimenta hoy una jornada de volatilidad mientras los inversores evalúan el impacto a largo plazo en el suministro global.

Según los expertos, el mercado anticipa que un cambio de régimen podría hacer levantar las sanciones que pesan sobre Venezuela y atraer inversiones masivas de petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura petrolera del país caribeño. Sin embargo, esos expertos también admiten que los resultados no podrán verse a corto plazo porque esas infraestructuras sufren de profundos daños o cuidados negligentes.

Además, La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido mantener sin cambios sus planes de producción hasta abril de 2026, por lo que no tiene en cuenta por ahora la crisis venezolana tras la intervención militar de EE.UU. del sábado. EFE

fjo/fpa