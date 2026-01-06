El crudo Brent baja un 1,72 % hasta 60,70 dólares entre dudas por el futuro de Venezuela

Londres, 6 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo bajó este martes un 1,72 %, hasta situarse en los 60,70 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, entre dudas por el futuro inmediato de Venezuela, el país del mundo con mayores reservas de petróleo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,06 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 61,76 dólares.

El Brent reaccionó a la baja el martes mientras el mercado sopesa las expectativas de un exceso de oferta global en 2026 dentro de un escenario de incertidumbre alrededor de la producción de crudo venezolano después de la captura del hasta ahora presidente Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos el pasado sábado.

El Brent perdió prácticamente todas las ganancias obtenidas tras el derrocamiento del líder chavista, situándose por debajo de los niveles previos al fin de semana.

Según los expertos, el mercado anticipa que un cambio de régimen podría hacer levantar las sanciones que pesan sobre Venezuela y atraer inversiones masivas de petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura petrolera del país caribeño.

Sin embargo, esos expertos también admiten que los resultados no podrán verse a corto plazo porque esas infraestructuras sufren de profundos daños o cuidados negligentes.

Además, La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido mantener sin cambios sus planes de producción hasta abril de 2026, por lo que no tiene en cuenta por ahora la crisis venezolana tras la intervención militar de EE.UU. del sábado. EFE

