El crudo Brent baja y cierra a 60,64 dólares

1 minuto

Londres, 26 dic (EFE).- El precio del barril de crudo Brent para entrega en febrero cerró este viernes en 60,64 dólares en el mercado de Londres, una caída del 2,5 % frente a la sesión del miércoles.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió 1,60 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al cierre de la negociación del día 24, cuando acabó en 62,24 dólares.

Tras la pausa navideña, el Brent bajó ante las noticias de progresos en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, ya que un posible acuerdo facilitaría un mayor flujo de petróleo ruso hacia los mercados globales, según los expertos.

El precio también retrocedió por el periodo festivo de hoy en muchos mercados financieros, dado que el bajo volumen de operaciones suele impulsar los precios a la baja. El oro negro bajó a pesar de los ataques aéreos de EE.UU. en Nigeria.

El petróleo mantiene también la tendencia a la baja debido a que los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron en 2,39 millones de barriles la semana pasada.

A principios de esta semana, el crudo había subido ante el temor sobre una interrupción en los suministros por parte de Venezuela, después de que EE.UU. interceptara un buque venezolano en el Caribe. EFE

vg/fpa