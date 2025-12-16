El crudo Brent cae por debajo de los 60 dólares por primera vez desde mayo

1 minuto

Londres, 16 dic (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en febrero bajó este martes por debajo de los 60 dólares en el mercado de futuros de Londres, ante la perspectiva de que se llegue a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, según los expertos.

Antes de las 9:00 GMT de hoy, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situaba en 59,75 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), un descenso del 1,33 % respecto al cierre de la jornada anterior.

El oro negro se situó por debajo de los 60 dólares por primera vez en siete meses ante la posibilidad de que un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano permita suavizar las sanciones impuestas a Rusia.

Además, los inversores miran con atención el impacto en el suministro de petróleo, desde las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y las negociaciones de paz en Ucrania.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que cree que se está «más cerca que nunca» de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.EFE

vg/jgb