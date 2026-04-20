El crudo brent repunta un 5,64 % y supera los 95 dólares tras nuevas tensiones EEUU-Irán

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Londres, 20 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio repuntó este lunes un 5,64 %, hasta superar los 95 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 95,48 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una subida de 5,10 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando marcó 90,38 dólares. EFE

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