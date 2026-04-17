El crudo brent se desploma más de un 9 % hasta los 90 dólares tras la reapertura de Ormuz

2 minutos

Londres, 17 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio se desplomó este viernes más de un 9 % hasta situarse ligeramente por encima de los 90 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finaliz en 90,38 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó un descenso de un 9,07 % -o 9,01 dólares- con respecto al día anterior, cuando cerró en 99,39 dólares.

El brent había cotizado toda la mañana en torno a los 97 dólares, hasta que Teherán anunció que el estrecho de Ormuz permanecería «totalmente abierto», cuando ha comenzado a bajar hasta llegar a perder más de un 13 %.

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán», afirmó este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en la red social X.

A pesar del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo (algo que espera que se dé «dentro de uno o dos días», según ha indicado en una entrevista) y prohibió a Israel atacar el Líbano.

Por su parte, el Reino Unido y Francia anunciaron este viernes en París la puesta en marcha de una misión multinacional de al menos una docena de países para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, que será «estrictamente pacífica y defensiva» y servirá para salvaguardar la libertad de navegación y ayudar al desminado en el paso estratégico. EFE

rb/psh