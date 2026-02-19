El crudo Brent sube un 1,86 %, hasta los 71,66 dólares, por tensiones entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Londres, 19 feb (EFE).- El petróleo Brent subió este jueves un 1,86 %, hasta situarse en 71,66 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres ante el temor de una escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,31 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica con respecto a la última cotización, cuando acabó en 70,35 dólares.

El Brent reaccionó al alza, después de repuntar más de un 4 % este miércoles y superar la barrera de los 70 dólares por barril, y se situó hoy en sus niveles más altos desde principios de agosto de 2025 por los temores del mercado ante una posible escalada de tensiones entre Washington y Teherán.

Si bien esta semana se celebraron nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán en Ginebra (Suiza) y ambas potencias llegaron a un «consenso» sobre un posible acuerdo nuclear, todavía mantienen diferencias en el progreso y no ceden en sus líneas rojas, al mismo tiempo que las tensiones militares continúan.

El principal temor del mercado reside en el impacto que una eventual intervención militar estadounidense en Irán podría tener en el suministro de crudo procedente del país, uno de los principales productores de petróleo del mundo.

Pero la mayor preocupación se localiza en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico en el Golfo Pérsico controlado por Irán por el que transita cerca de un 20 % del flujo marítimo de petróleo global y que, en caso de cerrarse, los expertos vaticinan que el petróleo podría llegar a alcanzar los 100 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el mercado continúa a la espera de conocer la decisión que tomarán la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) sobre si reanudar o no su plan de incrementos de producción a partir de abril, tras haber pausado las subidas en el primer trimestre de 2026 ante la posibilidad de un escenario de exceso de oferta. EFE

rb/rcf