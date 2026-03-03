El crudo brent sube un 4,71 % y supera los 81 dólares por temores de suministro en Irán

1 minuto

Londres, 3 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este martes un 4,71 %, hasta superar los 81 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, impulsado por temores de suministro ante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 81,40 dólares este martes al final de la jornada, lo que supone un avance de 3,66 dólares en comparación al cierre del lunes, cuando acabó la jornada en los 77,74 dólares. EFE

