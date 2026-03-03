El crudo brent sube un 4,71 % y supera los 81 dólares por temores de suministro en Irán

Londres, 3 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este martes un 4,71 %, hasta superar los 81 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, impulsado por temores de suministro ante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 81,40 dólares este martes al final de la jornada, lo que supone un avance de 3,66 dólares en comparación al cierre del lunes, cuando acabó en los 77,74 dólares.

A lo largo del martes el brent llegó a rozar los 85 dólares a lo largo de la sesión (niveles no vistos desde julio de 2024), pero el impulso inicial, principalmente dado por los temores de los inversores ante posibles interrupciones de suministro en Irán derivados de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, se redujo hacia el final de la jornada.

El ‘oro negro’ llegó a subir más de un 13 % en la madrugada del lunes, en su primera reacción a la ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que respondió a su vez con bombardeos hacia distintos objetivos de sus vecinos árabes de la región del golfo Pérsico.

Los inversores siguen pendientes hoy de la evolución del conflicto y en particular de la paralización del tránsito naviero por el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, un paso clave para el comercio mundial, incluido un 20 % del flujo marítimo de petróleo.

Aunque no se ha declarado de manera oficial el cierre de Ormuz, sí está cerrado «de facto» y un Guardia Revolucionaria iraní amenazó ayer con prender fuego a cualquier buque que intente cruzar el estrecho.

De acuerdo con el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada, cualquier sugerencia de que el flujo a través de este cuello de botella pudiera verse restringido «basta para inquietar a las mesas de materias primas, y los acontecimientos recientes han tenido precisamente ese efecto».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticinó este martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que los precios del crudo bajarán una vez terminen «las actividades estadounidenses en Irán».

En esta misma línea se pronuncian varios analistas, que creen que la subida del petróleo «puede ser transitoria» mientras dure la guerra, dado que, a nivel estructural, el mercado tiene suficiente oferta para la demanda prevista.

«El mercado cuenta con un buen suministro y es poco probable que Irán sufra una interrupción grave y prolongada, por lo que no es probable que se produzca una crisis petrolera en toda regla», dijo este martes la directora de previsiones energéticas de Oxford Economics Bridget Payne. EFE

