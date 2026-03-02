El crudo brent sube un 6,68 %, hasta los 77,74 dólares, impulsado por la guerra en Irán

Londres, 2 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo escaló este lunes un 6,68 %, hasta situarse en los 77,74 dólares por barril al cierre de la sesión del Mercado de Futuros de Londres, ante los temores de escasez de suministro por la guerra en Irán y el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4,87 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 72,87 dólares. EFE

rb/av