El crudo brent sube un 7 % y supera los 83 dólares por temores de suministro en Irán

2 minutos

Londres, 3 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subía este martes más de un 7 % y superaba los 83 dólares en el mercado de futuros de Londres tras el cierre de las plazas bursátiles europeas, impulsado por temores de suministro ante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 83,19 dólares pasadas las 17:00 GMT, lo que supone un avance del 7,01 % en comparación al cierre del lunes, cuando acabó la jornada en 77,74 dólares.

La cotización se mantenía al alza, por encima de los 83 dólares, a pocas horas del cierre formal de la negociación, en torno a las 20:00 GMT.

El brent llegó a subir más de un 13 % en la madrugada del lunes, en su primera reacción a la ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que respondió a su vez con bombardeos hacia distintos objetivos de sus vecinos árabes de la región del golfo Pérsico.

Los inversores siguen pendientes hoy de la evolución del conflicto y en particular de la paralización del tránsito naviero por el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, un paso clave para el comercio mundial, incluido un 20 % del flujo marítimo de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticinó este martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que los precios del crudo bajarán una vez terminen «las actividades estadounidenses en Irán».

En esta misma línea se pronuncian varios analistas, que creen que la subida del petróleo «puede ser transitoria» mientras dure la guerra, dado que, a nivel estructural, el mercado tiene suficiente oferta para la demanda prevista. EFE

