El crudo Brent sube y cierra a 61,49 dólares el barril

1 minuto

Londres, 29 dic (EFE).- El precio del barril de crudo Brent para entrega en febrero cerró este lunes en 61,49 dólares en el mercado de Londres, un ascenso de 1,4 % frente a la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 85 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al cierre de la negociación de la jornada precedente, cuando acabó en 60,64 dólares.

El Brent sube así ligeramente al disiparse las esperanzas de una rápida solución para poner fin a la guerra en Ucrania, ya que un posible acuerdo, ahora más huidizo, facilitaría un mayor flujo de petróleo ruso hacia los mercados globales, según los expertos.

Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron en 2,39 millones de barriles la semana pasada, lo que abona por su parte la tendencia bajista, que matiza así la incertidumbre geopolítica creada por la guerra de Ucrania y los ataques de EEUU a Venezuela. EFE

