El crudo brent y el gas natural suben de nuevo tras comenzar la sesión con descensos

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Madrid, 20 mar (EFECOM).- El precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, y el del gas natural se han girado al alza y, tras comenzar la sesión de este viernes con descensos, optan nuevamente por las subidas, aunque de forma moderada.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 10 horas, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube el 0,70 %, hasta los 109,44 dólares.

En la apertura de Europa, el precio del crudo caía cerca del 2 % e incluso durante la madrugada ha llegado a tocar un mínimo en los 105,05 dólares.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que ha llegado a bajar más del 3 % en el inicio de este viernes, sube a esta hora el 1,56 %, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30 %, por encima de los 70 euros, mientras el crudo brent llegó a subir más del 10 % y a rozar los 120 dólares el barril.

Y ello, tras el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán.

Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que había empezado a sacar al mercado los «volúmenes iniciales» de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones. EFE

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