El Cruz Azul del argentino Larcamón vence al Monterrey y sube al tercer lugar

2 minutos

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón venció este sábado por 2-0 a los Rayados del Monterrey para subir al tercer lugar de la tabla del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En partido de la decimoquinta jornada, Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda marcaron por los Azules, que llegaron a 32 puntos, los mismos que el campeón Toluca, líder por su mejor diferencia de goles.

Mientras tanto, el Monterrey del estratega español Domenec Torrent cayó al quinto puesto, aún entre los seis mejores que avanzarán directo a los cuartos de final y librarán la repesca.

El partido tuvo pocas emociones en el principio hasta que al minuto 24, una expulsión del español Óliver Torres facilitó al Cruz Azul abrir el marcador.

Eso sucedió al minuto 44, cuando Jesús Orozco Chiquite realizó un remate raso desde fuera del área que entró por el poste izquierdo del guardameta Luis Cárdenas.

En la segunda parte, los Rayados reaccionaron, pero el arquero colombiano Kevin Mier evitó que descontaran al atajar disparos de German Berterame, al 68, y del argentino Lucas Ocampos, al 69.

Las fallas le abrieron la posibilidad a los de Larcamón de sentenciar la victoria por 2-0, con gol de Sepúlveda al 96.

Antes, las Chivas del Guadalajara golearon por 4-1 al Atlas, los Tigres UANL le ganaron 2-0 al Tijuana y el León empató 1-1 con los Pumas UNAM.

Los partidos comenzaron el viernes pasado con los empates del Juárez FC 4-4 con el Puebla y del Mazatlán FC de 2-2 ante el América.

La decimoquinta jornada concluirá este domingo con las visitas del Querétaro al Santos Laguna, del Necaxa al San Luis y del Pachuca al campeón Toluca. EFE

