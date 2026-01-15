El Cruz Azul vence por 2-0 al Atlas, su primer triunfo en el Clausura mexicano

1 minuto

Puebla (México), 14 ene (EFE).- El Cruz Azul, del entrenador argentino Nicolás Larcamón, alcanzó este miércoles su primer triunfo en el torneo Clausura mexicano al imponerse por 2-0 al Atlas.

El uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela convirtieron por los Azules.

Cruz Azul fue superior en el primer tiempo sobre un Atlas que mostró dificultades en defensa.

En el minuto 8 Fernández puso el 1-0 con un remate de pierna zurda y Paradela amplió en el 28 al ejecutar de tiro libre ante la mirada del portero colombiano Camilo Vargas.

El guardameta Vargas apareció oportuno para detener disparos de Fernández, en el 59; y del argentino Rodolfo Rotondi, en el 61, a partir de lo cual ninguno de los dos creó peligro en la puerta rival.

Cruz Azul suman tres puntos en dos partidos, mismo balance que el Atlas.

La segunda fecha del torneo, que comenzó el martes, continuará este miércoles con la visita de Querétaro a Tijuana, de América a San Luis, de Tigres a Pumas, y de Toluca a Santos Laguna. EFE

gb/hbr

(fotos)