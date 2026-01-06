El cubano Aaron Sánchez gana como lanzador del año en la liga de béisbol dominicana

Santo Domingo, 6 dic (EFE).- El derecho cubano Aaron Sánchez, de los Toros del Este, fue escogido este martes como el ganador del premio Lanzador del Año del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Sánchez fue escogido como el ganador del galardón que reconoce al lanzador de mejor desempeño en el torneo, en la votación realizada entre periodistas especializados que cubren las incidencias del béisbol invernal dominicano.

En la elección, Sánchez superó a sus colegas Óscar De La Cruz y el estadounidense Patrick Weigel, de las Estrellas Orientales, al cerrador Jean Carlos Mejía, de los Tigres del Licey, así como también a su compañero de equipo, el norteamericano Joe Corbett, de los Toros del Este y al también estadounidense Grant Gavin, de Leones del Escogido.

Sánchez, quien llegó a los campos de entrenamientos de los Toros en busca de ganarse un puesto en la plantilla para el campeonato dominicano, se consolidó como el líder de la rotación de abridores del equipo y como el lanzador más dominante en la temporada de béisbol invernal.

El diestro cubano mostró su durabilidad desde el montículo, logrando cubrir cinco o más entradas en cada una de sus ocho aperturas, coleccionando seis presentaciones en las que cubrió seis o más episodios.

Sánchez, quien ocupó el tercer lugar en entradas lanzadas (46.1), tuvo seis aperturas en las que le anotaron una carrera limpia o menos y en total, nunca permitió más de dos anotaciones limpias en su labor con los Toros.

El veterano serpentinero, a quien apenas le anotaron ocho carreras limpias, recetó un total de 34 ponches y solo regaló nueve bases por bolas, limitando a la oposición a batear para promedio de apenas .208 ante sus picheos, lo que le valió conquistar el liderato en porcentaje de carreras limpias permitidas (1.55), mientas dejó un registro de 4 victorias y 2 derrotas.

La contribución de Sánchez fue vital para que los Toros conquistaran el segundo lugar en la serie regular y clasificaran a la postemporada de la liga dominicana. EFE

