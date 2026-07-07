El cuerpo del ayatolá Alí Jameneí llega a Nayaf, en Irak, para su cortejo fúnebre

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Bagdad, 7 jul (EFE).- El cuerpo del ayatolá Alí Jamaneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará mañana, a las 6.00 hora local (3.00 GMT).

La agencia oficial de noticias iraquí INA indicó que el cuerpo del anterior líder supremo de Irán «llegó al aeropuerto de Nayaf», al tiempo que el Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la finalización de los preparativos logísticos y técnicos para las ceremonias fúnebres oficiales y populares en las provincias santas chiíes de Nayaf y Kerbala. EFE

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