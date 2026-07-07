El cuerpo del ayatolá Alí Jameneí llega a Nayaf, en Irak, para su cortejo fúnebre

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Bagdad, 7 jul (EFE).- El cuerpo del ayatolá Alí Jamaneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará mañana, a las 6.00 hora local (3.00 GMT).

La agencia oficial de noticias iraquí INA indicó que el cuerpo del anterior líder supremo de Irán «llegó al aeropuerto de Nayaf», al tiempo que el Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la finalización de los preparativos logísticos y técnicos para las ceremonias fúnebres oficiales y populares en las provincias santas chiíes de Nayaf y Kerbala.

A Nayaf llegó hoy el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien se reunió con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, en la ciudad sagrada, de acuerdo con un comunicado de la oficina del mandatario iraquí recogida por INA.

Al Zaidi afirmó ante el presidente iraní que la siguiente etapa exige «precisión y cautela en las relaciones regionales e internacionales para consolidar la estabilidad y evitar conflictos».

Por su parte, Pezeshkian expresó el agradecimiento de su país por «la honorable postura del Gobierno y el pueblo iraquíes», y elogió «los grandes esfuerzos y las facilidades brindadas para la celebración de las ceremonias fúnebres».

También extendió a Al Zaidi una invitación para visitar Irán con el fin de activar «aún más los lazos de cooperación y asociación para afrontar los retos».

Irak se ha mostrado como posible anfitrión de una reunión de reconciliación entre Irán y los países del golfo Pérsico, a los que Teherán atacó durante la guerra en represalia por alojar bases estadounidenses en sus países.

Se espera que la procesión fúnebre de Jameneí comience mañana a las 6.00 hora local (3.00 GMT) desde Nayaf hasta Kerbala, donde se prevé una participación multitudinaria.

Hoy ha continuado el funeral de Jameneí en Irán, concretamente en la ciudad sagrada de Qom, con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán.

Ayer, millones de personas protagonizaron en Teherán la procesión fúnebre de quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años, después de dos días de funerales en la gran mezquita de Mosala de la capital iraní.

Jameneí será enterrado finalmente el jueves en su ciudad natal de Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo. EFE

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