El cuerpo entregado por Hamás es del rehén tailandés; solo queda un cautivo muerto en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El cuerpo entregado ayer miércoles por Hamás se corresponde a Suthdisak Rinthalak, el rehén tailandés que permanecía en Gaza, con lo que ya solo queda un cautivo fallecido en la Franja palestina, el policía israelí Ran Gvili.

Según confirmó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras finalizar el proceso de identificación forense, la familia de Rinthalak fue informada de que los restos se corresponden a los de su ser querido.

Rinthalak, que tenía 43 años cuando fue secuestrado, emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza, donde fue secuestrado junto a otros trabajadores el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos. EFE

