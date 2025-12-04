El cuerpo entregado por Hamás es del rehén tailandés; solo queda uno por devolver

3 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El cuerpo entregado ayer miércoles por Hamás se corresponde a Suthdisak Rinthalak, el rehén tailandés que quedaba en Gaza, con lo que ya solo hay un cautivo fallecido en la Franja palestina, el policía israelí Ran Gvili.

Según confirmó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras finalizar el proceso de identificación forense, la familia de Rinthalak fue informada de que los restos se corresponden a los de su ser querido.

Rinthalak, que tenía 43 años cuando fue secuestrado, emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza.

Fue allí donde fue secuestrado junto a otros trabajadores el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos.

La oficina de Netanyahu explicó que se iniciarán los trámites para su regreso y entierro en Tailandia.

«El Gobierno israelí comparte el profundo pesar de la familia Rinthalak, el pueblo tailandés y todas las familias de los fallecidos secuestrados», afirmó.

Sobre el cuerpo del último rehén que queda en Gaza, la oficina de Netanyahu añadió que «Hamás debe cumplir con sus obligaciones con los mediadores y devolverlo en el marco de la implementación del acuerdo».

El presidente israelí, Isaac Herzog, envió por su parte en un mensaje sus condolencias al rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn (Rama X), a la familia de Sudthisak Rinthalak y a todo el pueblo tailandés.

«También expreso mi agradecimiento a la comunidad tailandesa en Israel, que sigue contribuyendo enormemente a nuestro país», añadió.

Desde que el 10 de octubre entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el grupo islamista Hamás ha entregado los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos fallecidos.

Cuando Hamás entregue al último fallecido, se considerará terminada la llamada primera fase del acuerdo y comenzará la segunda, en la que se abordará el desarme de grupo islamista, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y otros aspectos de la tregua.

Desde su entrada en vigor, el Ejército israelí se ha retirado hasta la conocida como línea amarilla del acuerdo, que engloba más de la mitad del territorio palestino y que, según denuncian las autoridades gazatíes, ha ido ensanchando.

Mientras, la ayuda humanitaria en Gaza, cuya entrada controla israel, aún no alcanza los niveles acordados y sus más de dos millones de personas siguen viviendo en un enclave arrasado con condiciones infrahumanas, cientos de miles de ellas en tiendas de campaña ante la llegada del invierno. EFE

mt/alf