El cumpleaños 95 de Raúl Castro, centro de la agenda en una Cuba con una crisis extrema

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La Habana, 3 jun (EFE).– Felicitaciones de los dirigentes cubanos y artículos elogiosos en los medios estatales por el 95 cumpleaños del expresidente Raúl Castro fueron el centro de la agenda de este miércoles en Cuba, en un momento marcado por la crisis económica y la intensa presión de EE.UU.

El también exguerrillero y exministro de las Fuerzas Armadas llega a esta fecha formalmente retirado de todos sus cargos pero en el centro del tablero político, al liderar la negociación con Washington y haber sido imputado penalmente en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas -y la muerte de sus cuatro ocupantes- hace 30 años.

“Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra”, escribió en redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó a Castro como «promotor de la unidad regional, impulsor de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, guía en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU.».

En este sentido, la Cancillería cubana dedicó un artículo a la proyección internacional de la presidencia de Castro (2008-2018) cuando Cuba acogió eventos, las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el encuentro en 2016 del Papa Francisco con el Patriarca ruso Kirill, y cuando se normalizaron, temporalmente, las relaciones con EE.UU.

Sin embargo, las relaciones bilaterales han vuelto a tensarse bajo el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, con un bloqueo petrolero a la isla y sanciones reforzadas, que están doblegando a una economía nacional que estaba ya en una grave crisis estructural.

Por su parte, el secretario de la organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales, se sumó en esta jornada a las felicitaciones y destacó la «sabiduría” de Castro en «los momentos más complejos».

Morales hizo un pequeño recorrido por la trayectoria del «líder de la Revolución cubana», según la terminología oficial, y se refirió al «legado imborrable» de Castro en la «lucha insureccional» de la llamada generación histórica hasta su labor al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). EFE

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