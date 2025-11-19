El déficit comercial de EE.UU. cayó un 23,8 % en agosto

1 minuto

Washington, 19 nov (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos cayó en agosto un 23,8 % con respecto al mes anterior, hasta situarse en los 59.600 millones de dólares, de acuerdo con los registros publicados este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), que no se publicaron el pasado 7 de octubre debido al cierre del Gobierno federal.

Las importaciones se redujeron en un 5,1 %, hasta los 340.400 millones de dólares, y las exportaciones se mantuvieron prácticamente iguales. EFE

us/rf