El déficit comercial de EE.UU. cayó un 25,3 % en enero

Washington, 12 mar (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 25,3 % en enero de 2026 con respecto al mes anterior, hasta situarse en los 54.500 millones de dólares, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones se redujeron en un 0,7 % respecto a diciembre, hasta los 356.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 5,5 %, hasta 302.100 millones. EFE

