El déficit comercial de EE.UU. cayó un 25 % en enero

3 minutos

Washington, 12 mar (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 25,3 % en enero de 2026 con respecto al mes anterior, hasta situarse en los 54.500 millones de dólares, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto representa una disminución de 18.400 millones de dólares respecto al dato revisado de 72.900 millones registrado en el último mes del 2025, cuando el déficit de Washington con sus socios comerciales aumentó un 32 %, en medio de los vaivenes provocados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En enero, las importaciones de la primera economía mundial se redujeron en un 0,7 % respecto a diciembre, hasta los 356.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 5,5 %, hasta 302.100 millones.

La disminución del déficit comercial de EE.UU. con sus socios en el primer mes del año refleja caídas en el déficit de bienes de 17.500 millones de dólares, hasta los 81.800 millones, y un aumento del superávit de servicios de 1.000 millones de dólares, hasta los 27.300 millones.

En términos interanuales, el déficit de bienes y servicios de Washington disminuyó en 73.900 millones de dólares, o un 57,6 %, con respecto al mismo periodo del año pasado. Las exportaciones aumentaron en 28.400 millones de dólares (10,4 %). Las importaciones disminuyeron en 45.500 millones de dólares (11,3 %).

El aumento en las exportaciones de bienes, 14.600 millones de dólares hasta los 195.500 millones de dólares en enero, se debió sobre todo a crecimientos en las áreas del oro no monetario (4.700 millones), computadoras (2.600 millones) y aeronaves civiles (1.600 millones).

Las exportaciones de servicios aumentaron 1.200 millones de dólares, alcanzando los 106.700 millones en enero, según el BEA.

Mientras, las importaciones de bienes disminuyeron en 2.800 millones de dólares, alcanzando los 277.300 millones de dólares en enero. Las importaciones de servicios aumentaron en 200 millones de dólares, hasta los 79.300 millones.

La balanza estadounidense cayó frente a la Unión Europea en 5.000 millones de dólares, alcanzando los 6.100 millones de dólares en enero pasado.

Por otro lado, el superávit de Washington con el Reino Unido aumentó en 3.200 millones de dólares, hasta los 7.000 millones de dólares.

El déficit con Vietnam subió en 1.400 millones de dólares, hasta los 19.000 millones de dólares a inicios de este año.

Con sus vecinos México y Canadá, sus dos socios del tratado T-MEC, se registró un déficit de unos 12.800 millones de dólares y 2.700 millones de dólares respectivamente.

El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo, con una mayoría de seis contra tres, declaró inválidos los aranceles «recíprocos» que el presidente Trump impuso contra los socios comerciales de EE.UU. y los que impuso a China y México por su papel en el tráfico de fentanilo.

En respuesta, el 24 de febrero el republicano puso en vigor un gravamen global del 10 % bajo la ley conocida como sección 122 y prometió que subirán a un 15 % muy pronto. EFE

ygg/psh