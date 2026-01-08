El déficit comercial de EE.UU. cayó un 39 % en octubre de 2025

Washington, 8 ene (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos cayó en octubre pasado un 39 % respecto al mes anterior, hasta situarse en los 29.400 millones de dólares, por debajo de los pronósticos del mercado, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones se redujeron en un 3,2 % respecto a septiembre, hasta los 331.400 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,6 %, hasta situarse en los 302.000 millones. EFE

