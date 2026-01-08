El déficit comercial de EE.UU. cayó un 39 % en octubre de 2025

3 minutos

(Corrige datos en párrafos cuarto, octavo y undécimo)

Washington, 8 ene (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos descendió un 39 % en octubre respecto al mes anterior, hasta situarse en 29.400 millones de dólares, por debajo de los pronósticos del mercado, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones se redujeron en un 3,2 % respecto a septiembre, hasta los 331.400 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,6 %, hasta 302.000 millones.

Esta disminución del déficit comercial de Washington con sus socios en el décimo mes de 2025 refleja caídas de unos 19.200 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta alcanzar los 59.100 millones, y de 400 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 29.800 millones.

Estos datos están por debajo de las expectativas de analistas y expertos, que estimaban un déficit de en torno a los 400.000 – 600.000 millones de dólares ante una paulatina recuperación del volumen de importaciones después de que el presidente, Donald Trump, haya fijado la mayoría de las tasas arancelarias a sus socios comerciales.

La venta de productos estadounidenses en octubre ascendió a 302.000 millones de dólares, unos 7.800 millones más que las de septiembre.

En este apartado destacan los aumentos de las exportaciones de oro no monetario (6.800 millones de dólares) y otros metales preciosos (3.600 millones de dólares).

La caída de las importaciones de productos, unos 11.500 millones de dólares, se debe principalmente a la reducción de la compra de preparados farmacéuticos, los suministros y materiales industriales y el oro no monetario.

Hasta octubre de 2025, el déficit comercial de EE.UU. aumentó 56.000 millones de dólares, o un 7,7 %, en comparación con el mismo período de 2024.

En términos interanuales, las exportaciones aumentaron un 6,3 %, y las importaciones subieron un 6,6 %.

Estos indicadores muestran que EE.UU. mantiene sus mayores déficits con México (17.900 millones de dólares), Taiwán (15.700 millones), Vietnam (15.000 millones), China (13.700 millones) y la Unión Europea (6.300 millones).

Por otro lado, se registraron aumentos en el superávit con el Reino Unido, unos 5.700 millones de dólares, hasta los 6.800 millones en octubre. Las exportaciones aumentaron en 5.200 millones de dólares, hasta 11.400 millones, y las importaciones disminuyeron en 600 millones de dólares, hasta 4.600 millones.

Los datos de la balanza comercial estadounidense de octubre se publican con retraso debido a la pausa en la recopilación de información durante el histórico cierre de Gobierno federal, que obligó a la Administración Central a detener la gran mayoría de sus funciones por 43 días.

El apagón de indicadores económicos, entre ellos datos claves de desempleo, inflación y Producto Interior Bruto, podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y demócratas no aprueban un nuevo presupuesto antes de la fecha límite del 30 de enero próximo. EFE

