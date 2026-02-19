El déficit comercial de EE.UU. creció un 32,6 % en diciembre de 2025

Washington, 19 feb (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32,6 % en diciembre de 2025 respecto al mes anterior, hasta situarse en 70.300 millones de dólares, una continuación de la tendencia al alza registrada en noviembre, según publica este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA).

Según el reporte, este indicador representa un incremento de 17.300 millones de dólares frente al dato revisado de noviembre, que queda en 53.000 millones.

Las importaciones crecieron un 3,6 % respecto al mes anterior, hasta los 357.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses se redujeron un 1,7 %, hasta 287.300 millones. EFE

