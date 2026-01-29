El déficit comercial de EEUU se duplica en noviembre hasta los 56.800 millones de dólares

Washington, 29 ene (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos subió un 94,6 % en noviembre con respecto al mes previo hasta los 56.800 millones de dólares, lo que representa un parón en la reducción progresiva de la balanza negativa, según los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones ascendieron a 348.900 millones de dólares, lo que supone un 5 % más, mientras que las exportaciones bajaron a 292.100 millones de dólares, con una caída del 3,6 % frente a octubre. EFE

