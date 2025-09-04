El déficit comercial de EEUU sube un 32% en julio ante importaciones previas a aranceles

2 minutos

Washington, 4 sep (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos en julio aumentó un 32,5 % hasta los 78.300 millones de dólares, en línea con un aumento de las importaciones en un 5,9% hasta los 358.800 millones de dólares, con empresas anticipándose durante ese mes a los nuevos anuncios de aranceles de Donald Trump.

Por su parte, las exportaciones estadounidense se mantuvieron sin apenas cambios, con un incremento de tres décimas con respecto a junio, hasta los 280.500 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

El déficit comercial de julio tuvo que ver con un aumento de más de 21 % el déficit de bienes (103.900 millones de dólares) y una reducción en el tradicional superávit estadounidense en servicios, que se redujo a los 1.100 millones de dólares.

Las importaciones aumentaron especialmente en bienes de capital, como computadoras y telecomunicaciones o maquinaria, posiblemente ante los anuncios de nuevos aranceles por países que entraron en vigor en agosto.

Las importaciones de vehículos y semiconductores cayeron en julio por el impacto de los aranceles, mientras que en productos farmacéuticos el descenso de las compras en el exterior muestra la desaceleración tras meses de anticipación y aumento de inventarios.

El déficit comercial también estuvo impulsado por las compras de oro no monetario, que aumentaron en unos 9.600 millones de dólares, antes de que entraran en vigor los aranceles del 39 % contra Suiza, con lo que la balanza relativamente neutral con el pequeño país pasó a un déficit de 7.700 millones de dólares.

El déficit comercial de bienes con México aumentó hasta los 16.600 millones, por encima de los 16.100 millones de dólares con Vietnam o los 14.700 millones de dólares con China. EFE

jmr/rod