El déficit comercial de la UE con China aumentó un 15 % el año pasado

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Bruselas, 10 abr (EFE).- El déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento aproximado del 15,3 % respecto a 2024, según se desprende de los datos publicados este viernes por Eurostat.

En 2025, la UE exportó a China bienes por valor de 199.600 millones de euros e importó por 559.400 millones, indicó la oficina de estadística comunitaria.

En comparación con 2024, las exportaciones disminuyeron un 6,5 %, mientras que las importaciones aumentaron un 6,4 %.

Si se toma como referencia 2015, las exportaciones crecieron un 37,1 % desde los 145.600 millones de euros y las importaciones, un 89 % desde los 295.900 millones, agregó Eurostat.

La maquinaria, aparatos mecánicos y sus partes fue el grupo más exportado en 2025, con un total de 45.300 millones de euros (22,7 % del total), seguido de maquinaria y material eléctrico, equipos audiovisuales y accesorios (29.000 millones; 14,5 %) y vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario (16.400 millones; 8,2 %).

A continuación se situaron los instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de precisión, médicos o quirúrgicos (15.100 millones; 7,5 %) y los productos farmacéuticos (13.600 millones; 6,8 %).

La maquinaria y material eléctrico, equipos audiovisuales y accesorios fueron la categoría más importada en 2025, con 164.900 millones de euros (29,5 % del total), seguida de maquinaria, aparatos mecánicos y sus partes (106.500 millones; 19,0 %).

Le siguieron los productos químicos orgánicos (34.100 millones; 6,1 %), seguidos de los vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario (29.900 millones; 5,4 %) y los muebles y alumbrado, ropa de cama y colchones, y construcciones prefabricadas (21.300 millones; 3,8 %), concluyó la oficina comunitaria. EFE

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