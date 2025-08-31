The Swiss voice in the world since 1935

El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 16,3 % en el primer semestre de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 31 ago (EFE).- El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 16,3 % en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, ante un mayor incremento en las exportaciones sobre las importaciones, informó este domingo en Managua el Banco Central nicaragüense.

«El déficit acumulado en el primer semestre fue de 1.147,6 millones de dólares (1.372 millones en el primer semestre de 2024)», un 16,3 % menor, detalló el banco emisor del Estado en un informe.

Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a junio sumaron 4.441,1 millones de dólares, para un incremento del 12,5 % con respecto al mismo periodo de 2024, debido a un alza de las exportaciones de mercancías (21,9 %) y en las exportaciones de zona franca (0,5 %), precisó.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías estuvo soportado por el aumento de las exportaciones agropecuarias (48,7 %), industria minera (31,5 %), y pesca y acuicultura (13 %), puntualizó.

El crecimiento de las exportaciones agropecuarias fue impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del café (42,7 %) y ganado en pie (37,8 %), destacó la entidad.

En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca en el primer semestre de 2025 totalizaron 5.588,7 millones de dólares, un 5,1 % más que las registradas a junio de 2024, indicó.

Este resultado fue consecuencia del incremento de 5 % en las importaciones de mercancías y 5,4 % en las importaciones de zonas francas, explicó la entidad monetaria

Nicaragua cerró el 2024 con un déficit en su balanza comercial de 3.058,5 millones de dólares, un 24,6 % más al registrado un año antes.

Ese déficit comercial representó un 17,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua de 2024, de acuerdo con los datos oficiales. EFE

mg/rao/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR