El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 84 % en el primer trimestre de 2026

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San José, 2 jun (EFE).- El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 84 % en los primeros tres meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, ante un mayor incremento en las exportaciones sobre las importaciones, informó este martes en Managua el Banco Central nicaragüense.

«Como resultado de la evolución de las exportaciones e importaciones, el déficit comercial del primer trimestre de 2026 se ubicó en 102,6 millones de dólares, inferior en 84 % al observado en igual período de 2025», detalló el banco emisor del Estado en un informe.

Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a marzo sumaron 2.768,2 millones de dólares, para un incremento del 33,5 % con respecto al mismo periodo de 2025, debido a un alza de las exportaciones de mercancías (61,5 %) que primó sobre la disminución en las exportaciones de zona franca (-7,2 %), precisó.

El aumento de las exportaciones de mercancías estuvo asociado, principalmente, al mayor valor exportado de los sectores minería, agropecuario e industria manufacturera, indicó la entidad monetaria.

En la minería destacó el incremento de las exportaciones de oro, explicado tanto por mayores precios internacionales como por mayores volúmenes exportados.

En el sector agropecuario sobresalieron las ventas externas de café, favorecidas por mejores precios contratados y mayores volúmenes; y en la industria manufacturera resaltó el aumento en el valor exportado de carne de vacuno, impulsado por aumentos en precio y volumen.

Por su parte, la disminución en las exportaciones de zona franca fue por menores colocaciones de productos como textiles, cartón, frutas y hortalizas; aunque fue parcialmente compensado por mayores exportaciones de arneses, aceite de palma africana, puros de tabaco, y productos maquilados de la pesca y acuicultura, de acuerdo con la información.

En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca a marzo totalizaron 2.870,8 milllones de dólares, un 5,7 % más que las registradas a marzo de 2025, anotó el Banco Central.

Este resultado fue consecuencia del aumento de 10,9 % en las importaciones de mercancías, que superó la disminución de 13,2 % en las importaciones de zona franca, explicó la entidad monetaria.

Se registró mayores compras de bienes intermedios, bienes de capital, bienes de consumo, petróleo y derivados. En tanto, la disminución en las importaciones de zonas francas se debió principalmente a menores compras de materias primas para la industria textil, según el informe.

Nicaragua cerró el 2025 con un déficit en su balanza comercial de 2.490,6 millones de dólares, un 13,8 % menos al registrado un año antes.

Ese déficit comercial representó un 12,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua de 2025, de acuerdo con los datos oficiales. EFE

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