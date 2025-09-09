El déficit comercial de Paraguay alcanza a 831,4 millones de dólares hasta agosto

1 minuto

Asunción, 9 sep (EFE).- El déficit comercial de Paraguay se situó en los primeros ocho meses del año en 831,4 millones de dólares, tras una baja del 3,6 % en el valor de las exportaciones y un aumento del 7,6 % en las importaciones respecto al mismo periodo de 2024, informó este martes el Banco Central.

El déficit comercial acumulado hasta agosto contrasta con el resultado del mismo mes de 2024, cuando la balanza comercial arrojó un superávit de 397,1 millones de dólares.

Las exportaciones paraguayas sumaron entre enero y agosto 10.852,9 millones de dólares y las importaciones un total de 11.684,3 millones de dólares, según el reporte publicado por el ente emisor.

Las ventas al exterior que sufrieron una mayor caída hasta agosto fueron las de soja en un 27,8 %, igual a un valor de 760,6 millones de dólares.

Según el valor, las exportaciones de ese producto se situaron a agosto pasado en 1.978,9 millones de dólares, lo que muestra una baja frente a los 2.739,6 millones de dólares del mismo periodo de 2024.

El 71,9 % de las exportaciones totales de Paraguay tiene como principales destinos a Argentina (33,7 %), Brasil (29,8 %) y Chile (8,4 %).

Por productos, las importaciones que más crecieron fueron las de carne y menudencia bovina, en un 129,6 %, al pasar de un valor de 18,2 a 41,8 millones de dólares en los primeros ocho meses del año.

El 63,8 % de las importaciones globales de Paraguay proviene de China (34,5 %), Brasil (23 %) y EE.UU. (6,3 %). EFE

