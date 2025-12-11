El déficit comercial de Paraguay alcanza los 1.030 millones de dólares hasta noviembre

2 minutos

Asunción, 11 dic (EFE).- La balanza comercial de Paraguay registró un déficit de 1.030,7 millones de dólares de enero a noviembre de este año, periodo en el que las exportaciones alcanzaron los 15.535 millones de dólares, frente a los 16.565,7 millones de dólares en importaciones, informó este jueves el emisor.

Según el último reporte de comercio exterior del Banco Central de Paraguay (BCP), las exportaciones totales acumuladas hasta noviembre aumentaron en un 5,6 % respecto a los 14.709,8 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024.

En tanto que las importaciones fueron un 10,8 % superiores a los 14.952,7 millones de dólares alcanzados de enero a noviembre del año pasado.

El déficit comercial de enero a noviembre (1.030,7 millones de dólares) es superior a los 242,9 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2024.

La soja, con envíos por un valor de 2.348,1 millones de dólares entre enero y noviembre pasado, es el producto que registra mayores exportaciones, pese a que sufrió una caída del 25,1 % frente a los 3.136,4 millones de dólares acumulados el mismo periodo de 2024.

Le siguen la carne y la menudencia bovina, con ventas por 1.984 millones de dólares, un 24,3 % más que el año pasado.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones paraguayas con un valor de 3.208,4 millones de dólares, que representan el 30,9 % de participación en el total de los envíos.

En segundo lugar está Argentina con despachos por 3.134,4 millones de dólares y Chile, con 913,6 millones de dólares.

Por otro lado, las mayores importaciones hasta noviembre fueron de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, con 3.067 millones de dólares, un 25,9 % más que en 2024.

El principal origen de las importaciones a Paraguay fue China con una participación del 34,4 %, que equivalen a 5.574,5 millones de dólares; seguido de Brasil con compras por 3.779,4 millones de dólares (23,3 %); y Estados Unidos, con 1.010,7 millones de dólares (6,2 %). EFE

nva/eav