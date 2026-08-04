El déficit del estado francés sube un 6,4 % en el primer semestre por la carga de la deuda

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París, 4 ago (EFE).- El déficit presupuestario del Estado francés alcanzó 106.800 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 6,4 % más que un año antes, debido principalmente al fuerte aumento del coste de la deuda, un fenómeno que dentro de la Unión Europea (UE) afecta particularmente a Francia, informó el ministerio de Hacienda.

Entre enero y junio, el Estado destinó 34.530 millones de euros al pago de intereses de su deuda, un 18,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que convirtió esta partida en el principal factor del aumento del gasto público.

La deuda francesa es en estos momentos la tercera más alta de la eurozona en relación con el producto interior bruto (PIB), solo por detrás de Grecia e Italia, y el aumento de los tipos de interés, en parte por la inestabilidad política ha hecho que su financiación sea cada vez más costosa.

La carga de intereses se ha convertido así en uno de los principales desafíos para unas cuentas públicas que están bajo vigilancia europea.

Otros factores que impulsaron el gasto en la primera mitad del año fueron el aumento de la inversión militar, ligado a la programación de defensa y los sobrecostes operativos, y mayores desembolsos relacionados con la energía.

Por el lado de los ingresos, la energía también tuvo un efecto negativo. La recaudación procedente de los impuestos sobre los carburantes, el gas y la electricidad disminuyó respecto al primer semestre de 2025, lo que limitó el avance de otros ingresos como los el impuesto sobre la renta o el IVA.

En conjunto, el gasto del Estado ascendió a 240.500 millones de euros, un 5, % más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 2,8 %, hasta 184.600 millones.

El deterioro de las cuentas públicas llega en un momento especialmente sensible para Francia, que cerró 2025 con un déficit público del 5,1 % del PIB, muy por encima del límite del 3 % establecido por las reglas presupuestarias europeas y entre los más elevados de la UE.

Aunque las cuentas estatales habían mejorado en 2025, con una reducción del déficit de 31.700 millones de euros en términos absolutos respecto al año anterior, los nuevos datos muestran la dificultad del Gobierno francés para reducir el desequilibrio ante una doble presión: un gasto creciente y un coste de la deuda cada vez mayor. EFE

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