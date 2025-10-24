El déficit en cuenta corriente de Brasil aumenta hasta el 3,61 % del PIB en septiembre

Río de Janeiro, 24 oct (EFE).- El déficit de Brasil en sus transacciones con el exterior se elevó hasta el equivalente al 3,61 % del producto interior bruto (PIB) del país en los últimos doce meses concluidos en septiembre, frente al 2,23 % del PIB en el mismo mes de 2024, informó este viernes el Banco Central.

El déficit en cuenta corriente de la mayor economía de América Latina pasó de 49.800 millones de dólares en los doce meses concluidos en septiembre de 2024 a 78.900 millones de dólares en la variación interanual de este año.

La diferencia entre lo que el país ingresó y gastó en las transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias fue mayor en comparación con los doce meses concluidos en agosto de este año, cuando el déficit equivalía al 3,53 % del PIB y sumaba 76.600 millones de dólares.

En los primeros nueve meses, el déficit de Brasil en todas sus transacciones con el exterior, incluyendo la balanza comercial, la de servicios y las rentas y transferencias, aumentó un 28,9 % frente al del mismo período de 2024, hasta 56.905 millones de dólares.

El superávit en la balanza comercial cayó un 24,7 %, hasta 39.505 millones de dólares en el acumulado hasta septiembre, y el déficit en la balanza de servicios disminuyó un 0,98 %, hasta 4.344 millones de dólares en el mismo período.

La inversión extranjera directa acumulada por Brasil en los nueve primeros meses de 2025 creció un 2,8 % frente al mismo período del año pasado, hasta 63.320 millones de dólares.

Solo en septiembre, Brasil recibió inversiones extranjeras directas por 10.700 millones de dólares, más del doble que lo que ingresó en el mismo mes de 2024 (3.900 millones de dólares).

El déficit por cuenta corriente de Brasil continúa creciendo en momentos en los que el país registra una desaceleración de su crecimiento económico.

La última proyección del Banco Central indica que la economía de Brasil solo crecerá un 2 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024. EFE

