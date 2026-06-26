El déficit en cuenta corriente de Brasil cae al 2,60 % del PIB en mayo

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São Paulo, 26 jun (EFE).- El déficit por cuenta corriente de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, cayó hasta el 2,60 % del producto interno bruto (PIB) en los últimos doce meses terminados en mayo, informó este viernes el Banco Central.

La diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias se redujo respecto al 2,66 % del PIB que supuso el mes anterior.

En ese sentido, el déficit sumó 64.100 millones de dólares (unos 56.200 millones de euros) en mayo, frente a los 64.300 millones de dólares registrados en el acumulado hasta abril.

En su comparación interanual por mes, el saldo negativo en la diferencia entre entradas y salidas de recursos bajó de los 3.300 millones de dólares en mayo de 2025 a los 3.200 millones de dólares en mayo del presente año.

Asimismo, el superávit comercial en mayo subió hasta los 7.000 millones de dólares respecto a los 6.400 millones de dólares de hace un año, mientras que el déficit en la cuenta de servicios subió hasta los 5.200 millones de dólares, frente a los 4.600 millones de dólares de mayo de 2025.

Por otra parte, la inversión extranjera directa acumulada en los últimos doce meses alcanzó los 83.300 millones de dólares, frente a los 79.200 millones de dólares registrados hasta abril.

Tan solo en mayo Brasil recibió 8.000 millones de dólares, un salto importante respecto a los 3.900 millones de dólares que entraron en mayo de 2025.

La economía del país sudamericano creció un 1,1 % en el primer trimestre, un dato mejor al esperado que llevó al Banco Central a revisar al alza la previsión de crecimiento para este año del 1,6 % al 2 %.

Pese a la mejora de la previsión, el dato aún refleja una desaceleración respecto al 2025, cuando el PIB avanzó un 2,3 %.EFE

jmc/jgb