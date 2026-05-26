El déficit en cuenta corriente de Brasil cae hasta el 2,66 % del PIB en abril

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Río de Janeiro, 26 may (EFE).- El déficit de Brasil en sus transacciones con el exterior bajó hasta el equivalente al 2,66 % de su producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses terminados en abril, frente al 3,46 % del PIB al que equivalía en el mismo mes de 2025, informó este martes el Banco Central.

El déficit interanual en cuenta corriente de la mayor economía de América Latina también se redujo en la comparación con marzo, cuando equivalía al 2,70 % del PIB.

De acuerdo con el emisor, el saldo negativo en la diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias sumó 64.300 millones de dólares entre mayo de 2025 y abril de 2026.

Se trata de una reducción del 12,9 % frente al saldo en rojo acumulado en doce meses hasta abril de 2025, que era de 73.900 millones de dólares.

En abril, sin embargo, el déficit fue de 1.800 millones de dólares, por encima de los 1.600 millones de dólares de saldo rojo registrado en el mismo mes del año pasado.

Pese a que el superávit en la balanza comercial subió desde 7.000 millones de dólares en abril del año pasado hasta 9.700 millones de dólares en el mismo mes de 2026, el déficit en la cuenta de servicios subió desde 4.100 millones de dólares hasta 5.000 millones de dólares en la misma comparación.

El Banco Central informó igualmente de que la inversión extranjera directa acumulada por Brasil en los últimos doce meses hasta abril sumó 79.200 millones de dólares, un valor superior a los 72.700 millones de dólares acumulados entre mayo de 2024 y abril de 2025.

Tan solo en abril Brasil recibió 8.900 millones de dólares en inversión extranjera directa, valor muy superior a los 5.400 millones de dólares del mismo mes del año pasado.

Las cuentas externas de la mayor economía de América Latina continúan con un saldo negativo en momentos en los que el país se enfrenta a una desaceleración de su crecimiento económico.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección de los economistas es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,89 % en 2026. EFE

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