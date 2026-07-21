El déficit público baja al 3,1% del PIB en la eurozona y la UE en primer trimestre de 2026

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Bruselas, 21 jul (EFE).- El déficit público de la zona euro y de la Unión Europea en su conjunto, ajustado estacionalmente, se situó en 3,1 % en el primer trimestre de 2026, mientras que la deuda se situó en 88,9 % y 82,9 %, respectivamente, según los datos publicados este martes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

El déficit de la zona euro bajó ligeramente respecto al 3,2 % del cuarto trimestre de 2025, mientras que el de la UE descendió desde el 3,4 % del trimestre anterior.

En términos interanuales, el déficit de la zona euro se amplió tres décimas frente al 2,8 % del primer trimestre de 2025, y en la UE aumentó dos décimas desde el 2,9 % registrado un año antes.

En cuanto a la deuda, la ratio aumentó tanto en la zona euro (desde el 87,7 % del trimestre previo) como en la UE (desde el 81,8 %).

En comparación con el primer trimestre de 2025, la deuda también creció en ambos casos: del 87,2 % al 88,9 % en la zona euro y del 81,4 % al 82,9 % en la UE.

Déficit público

En el primer trimestre de 2026, los ingresos públicos de la zona euro se situaron en el 47,1 % del PIB, una décima por debajo del 47,3 % del trimestre anterior.

Esta ligera caída del ratio no se debió a una menor recaudación -de hecho, los ingresos crecieron en torno a 1.000 millones de euros en términos absolutos-, sino a que el PIB nominal aumentó en mayor proporción, según detalló Eurostat.

En la UE, los ingresos públicos representaron el 46,6 % del PIB, frente al 46,7 % del trimestre previo, pese a que, en términos absolutos, aumentaron en unos 9.000 millones de euros.

En cuanto al gasto, en la zona euro retrocedió en términos reales (unos 1.000 millones de euros menos) y se situó en el 50,2 % del PIB, frente al 50,4 % anterior.

En la UE, el gasto público se redujo tanto en términos relativos (49,8 % del PIB, frente al 50,1 % anterior) como absolutos (unos 2.000 millones de euros menos).

Entre los Estados miembros, los mayores déficits en el primer trimestre de 2026 correspondieron a Bulgaria (7,6 %), Hungría (6,6 %), Bélgica (4,8 %), Rumanía (3,6 %) y Eslovaquia (3,4 %).

España registró un déficit del 1,9 % del PIB.

Los mayores superávits se registraron en Chipre (4,4 %), Irlanda (2,4 %) y Dinamarca (2 %).

Deuda pública

Al cierre del primer trimestre de 2026 la deuda pública se compuso de un 84,3 % de valores de deuda en la zona euro (83,6 % en la UE); un 13,2 % de préstamos (13,9 % en la UE), y un 2,5 % de efectivo y depósitos tanto en la zona euro como en la UE.

El porcentaje de préstamos intergubernamentales (IGL) en el PIB en el primer trimestre de este año se situó en el 1,3 % en la zona euro y en el 1,1 % en la UE.

Los mayores niveles de deuda pública en relación con el PIB al cierre del primer trimestre de 2026 se registraron en Grecia (143,5 %), Italia (138,9 %), Francia (117,6 %), Bélgica (109,1 %) y España (101,6 %).

Los más bajos correspondieron a Estonia (25,2 %), Dinamarca (26,8 %), Bulgaria (28,5 %) y Luxemburgo (29,2 %). EFE

ymo/jgb