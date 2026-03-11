El déficit presupuestario de EE.UU. supera el billón de dólares hasta febrero de 2026

Washington, 11 mar (EFE).- El déficit presupuestario de Estados Unidos acumulado hasta febrero superó el billón de dólares, lo que representa una reducción del 12 % respecto al mismo periodo del año fiscal anterior, debido a que los ingresos del Gobierno crecieron más rápido que los gastos, según datos publicados este miércoles por el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con un informe mensual del Tesoro, en febrero los gastos del Gobierno superaron los ingresos por unos 308.000 millones de dólares, aproximadamente en línea con el déficit registrado en el mismo mes del año pasado.

Los ingresos del Gobierno se acercaron a 313.000 millones de dólares hasta febrero, mientras que el gasto totalizó alrededor de 621.000 millones.

El año fiscal 2026 inició el 1 de octubre de 2025 y finalizará el 30 de septiembre de 2026.

El informe detalla que el gasto continuó impulsado por programas federales y el servicio de la deuda, mientras que los ingresos fiscales, incluidos impuestos sobre salarios y aranceles, aumentaron lo suficiente para que el déficit acumulado del año fiscal registrara una disminución de en torno al 12 % respecto a 2025.

Además, análisis independientes señalaron que una de las razones detrás de que el déficit acumulado se mantuviera por debajo del ritmo del año anterior es el fuerte incremento en los ingresos por aranceles sobre las importaciones, que han crecido de forma notable frente al mismo periodo del año fiscal previo, contribuyendo a una ampliación de los ingresos totales.

Al mismo tiempo, algunos segmentos de ingresos fiscales como los de las corporaciones han experimentado descensos frente al año anterior, y los gastos como los pagos de intereses sobre la deuda federal siguen representando una carga significativa para las finanzas públicas, influyendo en la trayectoria general del déficit.

Aunque algunos rubros como los ingresos corporativos muestran una leve caída, los ingresos provenientes de aranceles ayudaron a compensar parcialmente los gastos, incluyendo los pagos de intereses de la deuda federal. EFE

