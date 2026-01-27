El déficit rumano bajó 1,6 puntos en 2025, al 7,65 %, entre duras medidas de austeridad

Bucarest, 27 ene (EFE).- El déficit público de Rumanía fue del 7,65 % en 2025, 1,65 puntos porcentuales menos que el año anterior, según anunció este martes el Gobierno rumano, que desde hace medio año aplica duras medidas de recorte de salarios y aumento de impuestos.

«Hemos presentado las acciones concretas del Gobierno rumano en los últimos seis meses, que llevaron a la realización de un déficit presupuestario de aproximadamente el 7,65 % del PIB, significativamente por debajo del objetivo del 8,4%», explicó el ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, en la red social Facebook.

El ministro indicó que esas medidas se han puesto en marcha «en un contexto económico difícil».

Nazare ha participado hoy con el primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, en una reunión con representantes de la agencia de clasificación de riesgos Fitch, que desde agosto del pasado año mantiene la clasificación del país en nivel ‘BBB-‘, el cuarto mejor en una escala de once, con perspectiva negativa.

El ministro indicó que los planes para 2026, cuando se espera un crecimiento económico de 1 %, se basan en gran medida en fondos europeos y el mecanismo SAFE que, dijo, son esenciales parafinanciar inversiones y reducir el coste de endeudamiento del Estado.

El Gobierno de Rumanía, formado desde el pasado julio por cuatro partidos (socialdemócratas, conservadores, centristas y la minoría húngara) aprobó en 2025 dos paquetes de austeridad con recortes en el sector público y reformas fiscales para reducir el déficit, que en 2024 fue del 9,3 % del PIB, el mayor de la Unión Europea (UE).

Las medidas implican recortes de sueldos de altos funcionarios, congelación de sueldos y bonificaciones en el sector público o nuevos impuestos sobre las ganancias y la propiedad.EFE

