El Dépor español envía toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

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A Coruña (España), 29 jun (EFE).- El Deportivo de A Coruña, club recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español, ha enviado a Venezuela el material recaudado durante este fin de semana en su estadio de Riazor para las personas afectadas por los devastadores terremotos que han golpeado al país latinoamericano.

La campaña de recogida de material humanitario, impulsada por la Fundación del Deportivo en colaboración con la Hermandad Gallega de Venezuela, permitió reunir “ropa en buen estado, medicamentos y material básico de primeros auxilios, pañales para niños y adultos, así como alimentos no perecederos”.

“Hay victorias que no aparecen en un marcador, pero permanecen para siempre en la memoria. Familias, peñas, aficionados, empresas y ciudadanos anónimos fueron llenando el punto de recogida de esperanza, demostrando, una vez más, que el deportivismo es mucho más que un sentimiento deportivo”, destacó el club gallego en un comunicado.

El presidente del Dépor es el empresario hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, propietario del banco Banesco, la mayor entidad financiera de Venezuela por activos. EFE

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