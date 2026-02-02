El día de apertura de Rafah concluye con la salida de 15 gazatíes y 50 varados en el paso

5 minutos

Jerusalén/Gaza/El Cairo, 2 feb (EFE).- La jornada de reapertura del paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, se acerca a su final este lunes sin alcanzar las cifras previstas: de los 200 palestinos que se espera que transiten el paso a diario sólo 15 han salido de Gaza, mientras que otros 50 continúan varados en su interior sin acceder al enclave.

A primera hora de este lunes, tanto los medios egipcios como las autoridades israelíes confirmaban que el paso estaba abierto y habían accedido a él un grupo de palestinos (fundamentalmente mujeres y niños), tratándose de las 50 personas cuyo retorno a Gaza estaba previsto para hoy, si bien aún no han llegado a territorio palestino.

Por la tarde abandonarían el enclave 15 gazatíes, en la que ha sido la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 7 de mayo de 2024, el Ejército israelí clausuró este paso fronterizo (la única conexión de Gaza con el exterior fuera del dominio de Israel) al lanzar su ofensiva contra la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave y donde aseguraba entonces que se encontraban los cuatro últimos batallones del grupo islamista Hamás.

Ahora, el paso de personas está coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

Salen de Gaza 15 de las 150 personas previstas

Hacia las 18.00 hora local (16.00 GMT), fuentes humanitarias indicaron a EFE que cinco gazatíes (dos menores de edad y tres adultos) junto a sus diez acompañantes abandonaron la Franja a través de Rafah.

La cadena egipcia Al Qahera News, próxima a los servicios de Inteligencia nacionales, emitió la salida del convoy de ambulancias en el que viajaban a través del paso y aseguró que están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí como los de Sheij Zuaid, Al Arish o Beer al Abd.

En total, está previsto que salgan diariamente de Gaza 150 personas (50 pacientes y 100 acompañantes).

Los heridos, enfermos y sus allegados esperan en Jan Yunis (sur de Gaza) la notificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para salir del enclave a recibir tratamiento médico.

Las autoridades egipcias recibirán diariamente una lista de 150 palestinos que solicitan salir de Gaza, incluyendo su destino final, y el Gobierno egipcio tendrá la autoridad para aprobar o rechazar estas solicitudes según lo considere oportuno, según fuentes locales.

Por su parte, una fuente médica egipcia dijo a EFE en condición de anonimato que «existe un firme compromiso y determinación por parte de Egipto para garantizar el equilibrio y la igualdad entre quienes abandonan la Franja de Gaza y quienes regresan, a fin de frustrar los planes de Israel de un desplazamiento moderado de la Franja de Gaza».

Los 50 previstos para volver, en paradero desconocido

Una fuente humanitaria en Gaza aseguró a EFE que el grupo aún no ha pasado del lado egipcio de Rafah, a pesar de haber accedido de madrugada. Por los horarios de funcionamiento del cruce, explicó, es posible que muchos no avancen más.

Un familiar de una de las personas que forman parte de este grupo dijo a EFE que esperan que sólo unos 12 logren cruzar hoy.

El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) no se pronunció, tras una consulta de EFE sobre la situación de estos gazatíes, que son antiguos pacientes que salieron para recibir tratamiento médico y sus familiares.

Las autoridades egipcias han designado zonas acondicionadas para los niños y sus familias a su entrada al lado egipcio del cruce de Rafah, donde se han habilitado instalaciones especiales para las personas mayores y con discapacidad, incluyendo salas de espera equipadas con todos los servicios necesarios.

Una vez avance, el grupo llegará al punto de control coordinado por la UE y las autoridades palestinas y, tras él, llegarán al control israelí. Más allá, serán trasladadas al área de Gaza que queda fuera del dominio militar de Israel.

Lejos de las cifras previstas

Israel anunció que el cruce de Rafah abriría el domingo, cuando se esperaba que por él transitaran 200 personas (50 gazatíes para entrar a Gaza y 150 para abandonarla), si bien finalmente COGAT señaló que la jornada se iba a dedicar a «preparaciones» y nadie cruzó el paso.

De nuevo este lunes, aunque la previsión es que atraviesen el paso unas 200 personas al día, sólo ha concluido hasta ahora la salida de los 15.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad.EFE

pbj/av