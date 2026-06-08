El dalái lama, operado con éxito en Nueva Delhi antes de viajar a la frontera con China

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Nueva Delhi, 8 jun (EFE).- El dalái lama se sometió este lunes con éxito a una operación de reemplazo de rodilla izquierda en Nueva Delhi, informó su equipo médico, como paso previo a la visita que tiene prevista a la región de Ladakh, fronteriza con China.

El líder espiritual tibetano se encuentra en «condición estable tras la intervención, realizada en el Hospital Apollo de la capital india», indica un parte médico divulgado por sus doctores y su secretario, Tenzin N. Taklha.

«Su recuperación progresa favorablemente y se mantiene de buen ánimo», detalló el comunicado oficial, en el que se recordó que el dálai lama ya se había sometido a un exitoso reemplazo de la rodilla derecha en Nueva York en junio de 2024.

Las dos rodillas han sido en los últimos años uno de los problemas de salud que han limitado la movilidad del líder tibetano.

La oficina del líder religioso mantiene el plan de que viaje hacia finales de junio a Ladakh para una estancia prolongada poco antes de su 91 cumpleaños, que se celebrará el próximo 6 de julio.

Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama, reside habitualmente en Dharamshala, una localidad en el Himalaya indio, tras más de seis décadas en el exilio desde su huida del Tíbet en 1959. Líder de la escuela Gelug y premio Nobel de la Paz en 1989, es el último gran líder espiritual tibetano reconocido por su comunidad.

En su anterior visita a Ladakh, realizada el año pasado poco después de su 90 cumpleaños, el líder espiritual se desplazó en un avión de la Fuerza Aérea India y recibió protección de máxima categoría del Estado durante toda su estancia.

Durante la celebración de ese aniversario, a la que asistieron miles de fieles y figuras públicas como el actor Richard Gere, el líder budista anunció que su fideicomiso tendrá la autoridad exclusiva para reconocer su futura reencarnación.

Ese plan de sucesión supone un desafío directo a China, que exige mediante sus propias normas que la reencarnación de las principales figuras religiosas tibetanas sea aprobada por el Gobierno.

La presencia del dalái lama en Ladakh, territorio indio fronterizo con el Tíbet, facilitada por las autoridades indias, suele ser interpretada como una muestra de apoyo frente a la narrativa de Pekín, que lo considera un «separatista». EFE

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