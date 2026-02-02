El dalái lama reafirma su mensaje global con un Grammy frente a las críticas de Pekín

Nueva Delhi, 2 feb (EFE).- El dalái lama agradeció este lunes el primer premio Grammy de su carrera con un mensaje de «responsabilidad universal», un galardón que llega en pleno movimiento para reposicionar al líder tibetano ante el momento clave de su sucesión y que ignora las acusaciones de «maniobra política» lanzadas desde Pekín.

«Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida. Creo firmemente que la paz, la compasión, el cuidado del medio ambiente y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo», dijo en un comunicado el líder espiritual.

El dalái lama fue galardonado anoche en Los Ángeles con el Grammy por su proyecto ‘Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama’ (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

La reacción del monje tibetano ocurre al mismo tiempo que Pekín expresa su rechazo a que este tipo de premios sean utilizados «como una herramienta para maniobras políticas contra China».

El reconocimiento de la Academia de Grabación de EE. UU. devuelve a Tenzin Gyatso al epicentro de la cultura popular, un espacio que ya dominó en los años 90.

En aquella década, la campaña ‘Free Tibet’ (Tíbet Libre) se convirtió en un fenómeno de masas con películas como ‘Siete años en el Tíbet’ o ‘Kundun’, y el respaldo de figuras de Hollywood como el actor Richard Gere, quien sigue siendo un activista cercano al entorno del líder budista.

A sus 90 años, y tras más de 65 años en el exilio desde la conquista del Tíbet por parte de China, el líder de la escuela Gelug y Premio Nobel de la Paz (1989) es una de las figuras públicas más influyentes y reconocidas por su mensaje sobre el humanismo global. EFE

